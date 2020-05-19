Max Kruse'den Bundesliga ve Fenerbahçe sözleri - Son Dakika

Max Kruse'den Bundesliga ve Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, ülkesi Almanya'da yayın yapan ZDF'ye röportaj verdi.

Max Kruse'den Bundesliga ve Fenerbahçe sözleri, System.String[]

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, ülkesi Almanya'da yayın yapan ZDF'ye röportaj verdi. Bundesliga'nın yeniden başlamasını değerlendiren Max Kruse, boş stadyumların futbolla ilişkisi olmadığını belirterek, seyircisiz maçların itici bir güç vermediğini söyledi.



"GOL SEVİNCİNDEKİ DURUMA ANLAM VEREMİYORUM"


Alman futbolcu ayrıca "Maç boyunca takım arkadaşlarınla ve rakip futbolcularla temas halindesin ancak gol sevincinde temastan kaçınıyorsun. Buna anlam veremiyorum" dedi.


"FENERBAHÇE'DEKİ DURUMUM KARIŞIK"


Max Kruse, sarı-lacivertli kulüpteki mevcut durumunu da değerlendirirken corona virüs salgını nedeniyle durumunun şu an için karışık olduğunu ifade etti. Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 20 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, takımına 7 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 04:10 

Son Dakika Spor Max Kruse'den Bundesliga ve Fenerbahçe sözleri - Son Dakika Spor
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