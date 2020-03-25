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Max Kruse'den corona virüsü patlaması: Çok aptalca!
6 saat önce
Tecrübeli oyuncu, evden çıkmadığını hatırlatarak bu şartlarda sağlıklı ve fit kalmanın kolay olmadığının altını çizdi.
Tecrübeli oyuncu, evden çıkmadığını hatırlatarak bu şartlarda sağlıklı ve fit kalmanın kolay olmadığının altını çizdi. Kruse ayrıca corona virüsün aşının hala bulunamamasına ilişkin 'aptalca' yorumunu yaptı.
Max Kruse'nin açıklamaları şu şekilde:
" Fenerbahçe, gerekli önlemleri alıp, bize uyarılar yaptı. Evden çıkmıyoruz. Ancak sürekli evde kalınca da yemeden durmak zor! Mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Henüz bu virüsün aşısının bulunmamış olması çok aptalca" ifadelerini kullandı. (Fanatik)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:32
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