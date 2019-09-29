Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, derbide iki takımın da pozisyonlar bulduğunu anlatarak, "Sıkı bir derbi olduğunu düşünüyorum. İki taraf da pozisyonlara girdi. Biraz daha üstün gibiydik, 2-3 tane gol pozisyonuna girdik. Maç berabere bitti. En azından deplasmandan yenilmeden dönüyoruz." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmadan önceki seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan Alman futbolcu, "Geldiğim günden beri dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Dili öğrenmek istiyorum. Bu aslında oynadığınız ülkeye karşı bir saygıdır. Ben de kendimi ülkeye ait hissetmek için öğreniyorum. Umarım daha da geliştiririm." değerlendirmesinde bulundu.