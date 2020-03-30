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Max Kruse'den sağlık durumu hakkında açıklama!
6 saat önce
Corona virüsten korunmak için evde kalmaya devam edeceğini belirten Kruse, "Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum.
Corona virüsten korunmak için evde kalmaya devam edeceğini belirten Kruse, "Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim. " diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:27
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