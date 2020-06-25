Max Kruse'den Stuttgart paylaşımı - Son Dakika

Max Kruse'den Stuttgart paylaşımı

Fenerbahçe ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde tek taraflı feshederek ülkesi Almanya'ya dönen Max Kruse, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın tesislerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Fenerbahçe ile sözleşmesini geçtiğimiz günlerde tek taraflı feshederek ülkesi Almanya'ya dönen Max Kruse, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın tesislerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Max Kruse'nin gelecek sezon futbol hayatını nerede sürdüreceği şekillenmeye başladı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkesi Almanya'ya dönen tecrübeli futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart'ın tesislerinden bir paylaşım yaptı. Kruse'nin kırmızı-beyazlı ekibin tesislerinden yaptığı paylaşım, gelecek sezon Stuttgart forması giyeceği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Max Kruse'den Stuttgart paylaşımı - Son Dakika Spor
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