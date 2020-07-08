Max Kruse'den ters köşe! Transferi Alman basını duyurdu - Son Dakika

Max Kruse'den ters köşe! Transferi Alman basını duyurdu

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'ye Alman ekibi Hoffenheim'ın talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'ye Alman ekibi Hoffenheim'ın talip olduğu iddia edildi.

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Yaptığı hareketle Fenerbahçe camiasını kızdıran Max Kruse ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Almanya basınına göre; Hoffenheim deneyimli oyuncuyu transfer etmek istiyor. Adı Werder Bremen'le de anılan 32 yaşındaki futbolcunun da Bundesliga ekibinde oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.


Almanlara göre; kulüple Kruse ile arasındaki anlaşmada ufak pürüzler kaldı.


NARGİLE İÇTİ, YANGIN ALARMI ÇALDI İDDİASI


Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'nin, 26 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılan kampta nargile içtiği ve bu nedenle yangın alarmının çaldığı iddiasının tamamen bir şaka olduğu ortaya çıktı...


Her şey Riva'daki tesislerde akşam saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle yangın alarmlarının çalışması ile başladı... Alarm sesini duyan sarı lacivertli futbolcu ve teknik adamlar endişe içinde odalarından çıktı. Herkes ne olduğunu öğrenmeye çalışırken, şakaları ve muzipliğiyle ünlü Nabil Dirar, "Kesin Max nargilesini yaktı!" diye espri yaptı.


Bir futbolcu kampa nasıl nargile sokabilir!


Sarı lacivertilerin kahkahalarla güldüğü bu sözler dışarıya da sızdı ve Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından bir gün önce, Kruse gerçekten böyle bir şey yapmış gibi, 'Fenerbahçe kampında nargile içildi' şeklinde haberler yapıldı. Büyük sansasyon yapan bu iddia hakkında bilgi almak için konuştuğumuz sarı lacivertli yetkililer, "Koskoca Fenerbahçe'nin kampına bir futbolcu nasıl nargile sokabilir!" diyerek, olayın dışarıya yansıdığı gibi olmadığını ifade ettiler.


Bu espri neden Max Kruse'ye yapıldı? Olayın tamamen bir şaka olduğunu vurgulayan sarı lacivertliler, "Öncelikle koskoca Fenerbahçe'nin, üstelik TFF'ye ait tesislerde yaptığı kampa kim nargile sokabilir? Hadi gizliden soktu diyelim, nargile tütününü yakmak için, köz haline gelmiş mangal kömürü gerekir. Bu durumda futbolcu tesislerdeki odasında mangal mı yaktı? Olay tamamen bir şakanın dışarıya kulaktan kulağa, değişe değişe yansıma halidir. Ama tabii ki bu şaka 'Neden bir başka futbolcuya değil de Max Kruse'ye yapıldı?' derseniz ona bir şey diyemeyiz. Demek ki bu futbolcuda böyle bir potansiyel görülüyordu ki herkes bu şakayı gerçek sandı" diye konuştu.


Hoffenheim, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:17 

Son Dakika Spor Max Kruse'den ters köşe! Transferi Alman basını duyurdu - Son Dakika Spor
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