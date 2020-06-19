Max Kruse, Fenerbahçe'den istifa etti!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Sezon başında bedelsiz geldiği sarı lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle yolları ayırma kararı alırken Fenerbahçe Kulübü konuyu yargıya taşıyacaklarını resmi siteden yapılan şu açıklamayla duyurdu:



Kulübün menfaatleri korunacak



"Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır." 7 Mart'taki Denizli maçında sakatlanan Kruse salgın sonrasındaki tavırlarıyla büyük tartışma yaratmıştı.



Ameliyatını herkes sonra öğrendi



İdmanda isteksiz bir görüntü çizen, ağrılarının bulunduğu gerekçesiyle takım çalışmalarına katılmayan Alman futbolcu düz koşuyu ya da salonda çalışmayı tercih ediyordu. Pandemide aldığı kilolarla dikkat çeken, Riva kampında nargile içtiği iddia edilen, poker tutkusu tüm dünyaca bilinen Kruse son olarak pazartesi günü camiayı şaşırttı. Alman yıldız apandisit ameliyatı olurken başkan Ali Koç "Kruse hiç beklenmedik şekilde apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi" derken olaydan kimsenin haberinin olmadığını da açıkça ifade etmişti.



Tam bir pokerci gibi davrandı ama bizim elimiz daha güçlü



Poker tutkusuyla ünlenen Max Kruse'nin Fenerbahçe ile ipleri koparmasıyla ilgili olarak kulüpten çok çarpıcı bir değerlendirme geldi. Kulüp yetkilileri yaşananlarla ilgili olarak "FIFA futbolcuya iki ay ödeme yapılmaması durumunda kulübe ihbar çekme ve alacağını 15 içinde tahsil etme hakkı tanıyor. Ancak ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle UEFA da yaşadıklar zararı düşünerek kulüplere bir takım haklar tanıyor.



EMRE UYARINCA...



Kruse'nin pandemi süreci öncesinden bizden bir alacağı yok. Sadece son 2,5 aylık dönemle alakalı bir alacak söz konusu. Biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Oyuncumuz tam bir pokerci gibi hamle yaptı ancak bizim elimiz haklılık sebebiyle daha güçlü" dedi. İlk günden bu güne Samandıra'da çalışanlara selam bile vermeyen, Murat Sağlam, Tolgay ve Falette dışında pek sıkı olduğu kimse bulunmayan Kruse'nin takım lig ve kupa maçlarına hazırlanırken 'sakatım' demesi şaşkınlık yaratmıştı. Pandemi sonrasında Kruse isteksiz çalışıp ikili ilişkilerinde de mesafeli davranınca, kaptan Emre kendisiyle baş başa 1 saat kadar görüşmüş ve Alman futbolcu daha sonra düz koşulara başlamıştı.



