Max Kruse Kimdir?
30 dakika önce
19 mart 1988’de Almanya’nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan Tsv reinbek’te başladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:06
19 mart 1988'de Almanya
'nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan Tsv reinbek'te başladı.
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