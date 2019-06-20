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Max Kruse Kimdir?

30 dakika önce

19 mart 1988’de Almanya’nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan Tsv reinbek’te başladı.

19 mart 1988'de Almanya'nın Reinbek kentinde doğan Max Kruse, futbola doğduğu yerin takımı olan Tsv reinbek'te başladı.
Max Kruse Kimdir?
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:06 
Türkiye Sağlık Vakfı, Almanya, Spor
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