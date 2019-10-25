Son Dakika Haberleri: Max Kruse, Konyaspor maçında yok
Son Dakika Güncel Max Kruse, Konyaspor maçında yok

Max Kruse, Konyaspor maçında yok

5 dakika önce

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sakatlığı dolayısıyla Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Max Kruse, Konyaspor maçında yok, System.String[]

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sakatlığı dolayısıyla Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'dan kötü haber geldi. Dün takım antrenmanlarına başlayan Max Kruse, kasığında ağrı hissedince antrenmanı bıraktı. Yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu tespit edilen Alman futbolcu, yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kruse, tedavisi dolayısıyla 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kruse bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta forma giydi ve 5 asist yaptı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Fenerbahçe, Konyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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