Max Kruse'nin tedavisine devam edildi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi. 3 grup halinde 5'e 2 çalışma ile sürün idmanın, taktik ve bireysel çalışmalarla son bulduğu bildirildi.



Alman futbolcu Max Kruse'nin tedavisinin sürdüğü, Nabil Dirar'ın özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği ve akciğer enfeksiyonu geçiren kaleci Harun Tekin'in de dinlendirildiği aktarıldı.



İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.