Max Kruse resmen Fenerbahçe'de
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:21 Kaynak: AA
, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Werder Bremen
takımında forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Topuk Yaylası
Tesisleri'ndeki kampa katılan Kruse'a sarı-lacivertli forma altında başarı dileğinde bulunuldu.
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