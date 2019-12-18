Max Kruse sabırları taşırdı! Ceza... - Son Dakika
Son Dakika Spor Max Kruse sabırları taşırdı! Ceza... - Son Dakika Spor

Max Kruse sabırları taşırdı! Ceza...

7 saat önce

Sezon başında Fenerbahçe'nin en flaş transferlerinden biri olan Max Kurse, lige iyi başladı ve özellikle asistleriyle ön plana çıktı.

Max Kruse sabırları taşırdı! Ceza..., System.String[]

Sezon başında Fenerbahçe'nin en flaş transferlerinden biri olan Max Kurse, lige iyi başladı ve özellikle asistleriyle ön plana çıktı.


Ancak sonrasında ciddi bir düşüş yaşadı. Kruse özellikle kaçırdığı gollerle saç baş yoldurttu. Tecrübeli oyuncu son haftalarda ise daha da kötüye gitti.


Kruse son olarak Sivas maçında oyundan alınmasına kızarak direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Yönetim, Alman futbolcunun hem bu tavrından hem de özel hayatına dikkat etmemesi ve formunun dibe vurması nedeniyle harekete geçti.


Damien Comolli, transferi için büyük çaba sarf ettiği Max Kruse'yle bir görüşme yaparak sert bir şekilde uyaracak. Comolli, durumunda iyileşme olmaması halinde ciddi bir ceza alacağını da Kruse'ye aktaracak. (Fanatik)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


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Fenerbahçe, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:06 
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