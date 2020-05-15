Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu futbolcu Max Kruse, son günlerde çıkan korona virüs vakalarıyla ilgili olarak, "Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

Futbolda gerçekleşen pozitif korona virüs vakalarına sonrası Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.

(İHA)