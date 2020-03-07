Max Kruse sakatlandı - Son Dakika
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Max Kruse sakatlandı

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini 31. dakikada Miha Zajc'a bıraktı.

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Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini 31. dakikada Miha Zajc'a bıraktı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Max Kruse, 25. dakikada kendisine yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Daha sonra 3 dakika daha oyuna devam eden Alman futbolcu kendini yere bırakarak değişiklik istedi. Kruse sakatlık sebebiyle oyundan 28. dakikada sahadan ayrılırken, yerine giren oyuncu olan Zajc 3 dakika sonra oyuna dahil olabildi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Denizlispor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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