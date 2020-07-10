Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor - Son Dakika

Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor

Sezon başında sarı lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan, senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret, yıllık ise 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında transfer olan Kruse, Şubat ayından itibaren maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

Sezon başında sarı lacivertli takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan, senelik 2.5 milyon Euro garanti ücret, yıllık ise 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında transfer olan Kruse, Şubat ayından itibaren maaşını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.



Kruse, Bundesliga'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Bundesliga'yı 11'inci sırada bitiren Union Berlin ile anlaşan Kruse'nin yeni durağı Berlin olacak.


Geçtiğimiz günlerde ismi Bundesliga'ya tekrar yükselen Stuttgart ile anılan Kruse'nin kırmızı beyazlı takımla da transfer görüşmesi de yapmadığı öğrenildi. Stuttgart paylaşımın bir marketing görüşmesi olduğu belirtilirken, Alman futbolcunun yeni durağı Union Berlin olacak. Kruse bu sezon Fenerbahçe ile 20 Süper Lig maçına çıkarken 7 gol, 7 asistlik performans gösterdi.


Union Berlin, Berlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:41 

Son Dakika Spor Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor - Son Dakika Spor
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