SPOR Max Meyer: Fenerbahçe formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum - Son Dakika

Max Meyer: Fenerbahçe formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum

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"Fiziksel olarak iyi durumda olduğumu söyleyebilirim"

"İdmanlar sert ve yoğun geçiyor"

"Fenerbahçe'de odaklandım"

"Fenerbahçeli arkadaşlarım var"

"Sabırsızlıkla derbi maçları oynamayı bekliyorum"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer, "Tesis de sahalar da çok iyi. Fenerbahçe formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına renklerine bağladığı Alman futbolcu Max Meyer, Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Max Meyer, "İlk izlenimlerim çok iyi. Büyük ve organize kulüpteyim. Tesis de sahalar da çok iyi. Fenerbahçe formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

"FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDA OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Max Meyer, sezon öncesi kampı yapmamış olsa da bireysel antrenmanlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Takım arkadaşlarımı tanımak, idman yapmak durumundayım. Fiziksel olarak iyi durumda olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"İDMANLAR SERT VE YOĞUN GEÇİYOR"

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettiğini ve her şeyiyle sahada yer alacağını kaydeden Meyer, "Takımın iyi olduğunu söyleyebilirim, teknik direktörümüz iyi, idmanlar sert ve yoğun geçiyor. Sevmiş olduğum idman şekli bu. Burada başarılı olmak istiyorum. Kulübün bir şampiyonluk hedefi var ve ben de elimden geleni yapmak istiyorum. Maçlarda topa sahip oluyoruz, bu beni besleyecek bir durum. Umarım bu yıl bizim için başarılı bir sezon olur" dedi.

"FENERBAHÇE'YE ODAKLANDIM"

Sarı-lacivertli takıma odaklandığını dile getiren Alman futbolcu, "Şu an itibarıyla başka bir şey düşünmüyorum. İşimi yapmam gerekiyor. Forma için elimden gelen mücadeleyi göstermeliyim. 6 numaralı forma boştu, 7 giyiyordum 7 dolu olduğu için favori numaralarımdan 6'yı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇELİ ARKADAŞLARIM VAR"

Max Meyer, Süper Lig'i takip etme fırsatı olduğunu ve Almanya'da Türk ve Fenerbahçeli arkadaşları olduğunu dile getirerek şunları konuştu:

" Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları çetin geçiyor. Dolayısıyla ligi biliyorum. Zor bir lig. Agresif bir lig burası. İyi bir takıma ve geniş bir kadroya sahibiz. Rekabetle kalite artacaktır. Hasan Ali ile görüşmüştük. Burası için çok büyük bir kulüp olduğunu, ambiyansın, taraftarın büyük olduğunu söylemişti. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"SABIRSIZLIKLA DERBİ MAÇLARI OYNAMAYI BEKLİYORUM"

Max Meyer, oynamaktan rahat olduğu pozisyonlar ve derbiler hakkında ise şunları kaydetti:

"Benim en rahat olduğum pozisyon ortada oynamak. 8 numarada oynamak benim için daha iyi ama 6 numarada da kendimi iyi hissediyorum. Schalke'de 10 numara oynamıştım ama son 2 yılda biraz daha geride oynamaya başlamıştım. Büyük bir derbi Galatasaray derbisi. Schalke, Borussia derbileri Almanya'da önemli. Buradaki derbiler de çok önemli. Sabırsızlıkla bu maçları oynamayı bekliyorum. İnanılmaz bir taraftar grubumuz var. Futbol için yanıyorlar ve inanılmazlar."