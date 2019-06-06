Son Dakika Haberleri: Max Meyer'in En İyisi 2018-19
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Max Meyer'in En İyisi 2018-19

1 saat önce

Alman orta saha oyuncusu Max Meyer, 2018-19 sezonunda Crystal Palace'ın başarısında önemli bir bileşendi. İlk sezonu Eagles için 36 kez oynadığını gördü. 2018-19 sezonundan en iyi anlarını görün.

Alman orta saha oyuncusu Max Meyer, 2018-19 sezonunda Crystal Palace'ın başarısında önemli bir bileşendi. İlk sezonu Eagles için 36 kez oynadığını gördü. 2018-19 sezonundan en iyi anlarını görün.
Max Meyer'in En İyisi 2018-19
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 
Crystal Palace, Spor
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