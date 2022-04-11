Max Payne 1 ve 2 Remake olarak geri dönüyor - Son Dakika
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Max Payne 1 ve 2 Remake olarak geri dönüyor

12.04.2022 08:21

Remedy ve Rockstar Games işbirliğiyle Max Payne 1 ve 2'in remake versiyonları geliyor!

Sürpriz bir duyuruyla Max Payne 1 ve 2 Remake versiyonlarının yapım aşamasında olduğu açıklandı.

Finlandiya merkezli oyun geliştiricisi Remedy Entertainment, 2001 yılında çıkan Max Payne ile 2003'te yayınlanan devam oyunu Max Payne 2: The Fall of the Max Payne'in remake (yeniden yapım) versiyonlarının Rockstar Games işbirliği ile geliştirildiğini duyurdu. Remedy serinin ilk iki oyununun orijinal versiyonlarını da hazırlamıştı, üçüncü oyun ise Rockstar tarafından geliştirilmişti.

Remedy'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Max Payne 1 ve 2 Remake oyunları tek bir paket olarak PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için satışa sunulacak. Proje, Remedy'nin kendi oyun motoru Northlight kullanılarak geliştiriliyor ve henüz "konsept aşamasında". Markanın haklarını elinde bulunduran Rockstar Games ile yapılan anlaşma sonucu projenin bütçesi tamamen Rockstar tarafından karşılanacak ve bu bütçe Remedy'nin daha önceden geliştirdiği AAA oyunların maliyetine denk seviyede olacak.

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Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser konuyla ilgili olarak, "Remedy'deki uzun süreli arkadaşlarımız orijinal Max Payne oyunlarını yeniden yapma teklifi ile geldiklerinde oldukça heyecanlandık. Remedy ekibinin yıllardır yaptığı işin büyük hayranıyız ve bu yeni versiyonları oynamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Remedy CEO'su Tero Virtala ise, "Max Payne, Remedy'deki herkesin kalbinde her zaman özel bir yere sahip ve dünyadaki milyonlarca hayranın da aynı şekilde hissettiğini biliyoruz. Orijinal Max Payne oyunlarındaki hikayeyi, aksiyonu ve atmosferi oyunculara yeni yollarla sunma fırsatı için Rockstar Games'teki partnerlerimizle bir kez daha çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Remedy bunun dışında Epic Games işbirliği ile Alan Wake II'yi geliştiriyor. Bu oyun ise 2023'te PC (Epic Games Store), PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak.

Max Payne 1 ve 2 Remake olarak geri dönüyor
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Max Payne 1 ve 2 Remake olarak geri dönüyor - Son Dakika


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