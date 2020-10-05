Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak - Son Dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing Takımı kendisine rakip arıyor.

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak, System.String[]

Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing Takımı kendisine rakip arıyor. 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken Aston Martin Red Bull Racing, Türkiye'den kendisinin rekorunu kıracak Formula 1 hayranlarını bekliyor. Red Bull Pit Stop Challenge oyununda en iyi zamanı elde eden 3 kişi, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek.

Aston Martin Red Bull Racing, yarışı henüz Türkiye'ye gelmeden başlattı. Formula 1'in pit stop rekortmeni takım, pit stop hızında kendisine rakip arıyor. 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken ekip, bu performansa Türkiye'den meydan okuyacak Formula 1 severleri bekliyor.

Red Bull'un internet sitesinde yer alan Red Bull Pit Stop Challenge oyununda dünyanın en hızlı ekibine meydan okuyan ve oyunun puan tablosunda ilk 3'e giren yarışmacılar, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek. redbull.com/pitstop adresinde 1 Ekim- 10 Kasım arasında devam edecek mücadelede en iyi 5 zamanı elde edenler özel ödüllerin de sahibi olacak. YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA DA EN HIZLI

Pit stop rekorunu bir sezonda 3 kez kıran Aston Martin Racing, çıtayı uzay seviyesine taşımıştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Star City Uzay Tesisleri'nde geçen yıl 33 bin feet (yaklaşık 10 bin metre) yükseklikte ve yer çekimsiz ortamda gerçekleştirdikleri pit stop'u 20 saniyenin altında tamamlayan ekip, erişilmesi zor bir rekora daha imza atmıştı.


Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Aston Martin, Formula 1, Red Bull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak - Son Dakika Spor

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