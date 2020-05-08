Max Verstappen ve Alexander Albon, F1 araçları ile Hollanda caddelerinde tur attı - Son Dakika

Formula 1 (F1) takımlarından Red Bull Racing takımının iki pilotu Max Verstappen ve Alexander Albon, F1 araçları ile Hollanda'nın simge mekanlarını gezdi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 35 yıl aradan sonra bu hafta ilk kez gerçekleştirilmesi planlanan ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Hollanda Grand Prix'si için Formula 1 takımlarından Red Bull Racing'in farklı bir etkinliğe imza attı.

Takımın iki pilotu Max Verstappen ve Alexander Albon, Zaandvoor Pisti'nde sonlanan Hollanda gezisine çıktı. Rotterdam Limanı'ndaki konteynırlardan başlayan yolculuğa bir süre 2018 Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) şampiyonu Red Bull sporcusu Jeffrey Herlings de eşlik etti.

Herkese ülkesi Hollanda'dan bir parça gösterebildikleri için mutlu olduklarını belirten Max Verstappen, "Yarışamadığımız bu süreçte hayranlarımız için ortaya bir şey çıkarmak harika oldu. F1 arabalarını normalde pistlerde görüyorsunuz ama biz karda ve kumda da harika işler yapıyoruz. Tabi ki güvenli ortam oluşunca tekrardan yarışmayı dört gözle bekliyoruz. Burada evimizde Hollanda Grand Prix'sini gerçekleştirmeye can atıyoruz. Umarım bu yıl ya da ne zaman yarışmak mümkün olacaksa bu yarışı gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Red Bull Racing'in diğer pilotu Alexander Albon ise organizasyon hakkında, "Harika bir gezi oldu. Umarım herkes keyifle izler. Umarım sezon ne zaman tekrardan başlarsa taraftarlarımız da bizim kadar hazır halde olurlar." değerlendirmesinde bulundu.