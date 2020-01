Maxi Lopez: Planım yeni bir meydan okuma (Özel röportaj)

Kariyerinin sekiz yılını ve belki de en iyi dönemini Serie A’da geçirdikten sonra Vasco da Gama’ya transfer oldun ve Brezilya macerasına atıldın. Bu daha önce planladığın bir şey miydi?





Açıkçası artık bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Ben kariyerim boyunca hep yeni deneyimlere açık oldum. Bu da onlardan birisiydi. Brezilya futbolu her zaman ilgimi çekmiştir ve zaten 2009 yılında kısa süre orada oynamıştım. Benim için gayet güzel günlerdi.





Bu kısa maceranın ardından da yeniden İtalya’ya dönüp Crotone’yle anlaştın. Buradaki planların neler?





Planım yeni bir meydan okumaydı. Daha önce Serie B’de oynamamıştım. Beni daha önceden de isteyen bir takımla yeni bir şeyler kazanma fikri hoşuma gitti.





Şehir ve takım hakkında neler söylersin? Beklediğin gibi olduğunu söyleyebilir misin?





Takım arkadaşlarım gerçekten harika ve bana yardımcı olmak için her şeyi yapıyorlar. Ligin ilk yarısında onlara çok fazla katkıda bulunamadım. Ancak bundan sonrası benim açımdan da çok daha farklı olacak ve onlara yardımcı olmak için daha fazla çalışacağım.





Dışarıdan bir gözle bakarsan; Maxi Lopez dediğimizde aklına gelen ilk şey nedir? Kendini en rahat hissettiğin takım ve teknik direktör hangileriydi?





Dışarıdan bakınca uzun bir kariyer ve futbola aşık tecrübeli bir adam görüyorum. Takım ismi söyleyemem belki ancak Frank Rijkaard’la çok iyi anlaşıyorduk. Gerçekten harika bir insan ve teknik direktördü.





Özellikle bir forvet oyuncusu için Serie A ve La Liga arasındaki temel farklılıklar neler?





İspanya’da çok daha akıcı bir oyun var. İtalya’nın en önemli özelliğiyse taktikselliği ve tribün atmosferi. Arjantin’e bu çılgın taraftarları açısından çok benzediği için burayı çok seviyorum.





Kariyerinin başında dönemin en iyi takımlarından olan Barcelona’ya transferin gerçekleşti. Bu imza hayatında neleri değiştirdi? İşler daha olumlu şekilde ilerleyebilir miydi?





Barcelona, futbol kariyerimin en güzel bölümlerinden birisiydi. Orada her zaman kalbimde taşıyacağım çok önemli şeyler kazandım. Bu sadece takımla ve kazandığımız kupalarla alakalı da değil... Aynı zamanda harika dostluklar da edindim.





Kariyerinde pişman olduğun bir an var mı?





Kesinlikle yok. Bu benim profesyonel bir futbolcu olarak 19.sezonum ve bu yüzden de çok mutlu ve huzurluyum.





Futbolu bırakmak için kendine bir yaş sınırı koydun mu? Bıraktıktan sonrası için planların neler?





Futbol oynamayı, bedenim ve zihnim yeni bir sezonla daha yüzleşip baş edemeyeceğimi söyleyene dek sürdüreceğim. Sonrası için henüz bir planım yok. Bekleyip göreceğiz.