Son Dakika Haberleri: Maxi Single Paylaşımları Heyecanlandırdı

Maxi Single Paylaşımları Heyecanlandırdı

10 dakika önce

Son senelerde özellikle de canlı performansları sayesinde müzik camiasındaki yerini sağlamlaştıran müzik yapımcısı ve DJ Mahmut Görgen yapmış olduğu maxi single paylaşımlarıyla da takipçilerini heyecanlandırdı.

Maxi Single Paylaşımları Heyecanlandırdı, System.String[]

2018'de Bodrum'daydı

2018'de etkinliklerinin büyük bir Bodrum'da gerçekleşen Dj Mahmut Görgen pek çok sanatçıdan sonra DJ kabininde yerini alarakkonser alanındaki müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Uzun bir zamandan beri dilinden düşürmediği 'yeni single yolda' açıklamalarını ise 'Maxi Single' olarak güncelleyen müzik yapımcısı, çıkış tarihi olarak bu senenin 2. çeyreğine işaret etti. Yaz döneminde çıkartacağı maxi single ile ilgili olarak beklentilerinin büyük olduğunu, hemen sonrasında birde Türkiye Turnesi planladığını her fırsatta dile getiriyor.

Başarılı müzik yapımcısı Görgen 2018'de Ibrahim Karabulut'la birlikte iki single çalışması yaparak dijital platformlarda yer almaya başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:22 Kaynak: Bültenler

Bodrum, Güncel
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