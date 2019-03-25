Son Dakika Haberleri: Maximum Kart'tan Hepsiburada'da Vade Farksız 9 Taksit Fırsatı

Maximum Kart'tan Hepsiburada'da Vade Farksız 9 Taksit Fırsatı

19 dakika önce

Maximum Kart, Hepsiburada'da, beyaz eşyadan mobilyaya, elektronikten giyime birçok üründe vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor.

Maximum Kart'tan Hepsiburada'da Vade Farksız 9 Taksit Fırsatı, System.String[]
Maximum Kart, Hepsiburada'da, beyaz eşyadan mobilyaya, elektronikten giyime birçok üründe vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin başlattığı kampanya kapsamında Maximum Kart sahiplerine ev mobilyası, yatak, elektronik gereçler, beyaz eşya, mutfak aletleri, ev tekstili, ısıtma ve soğutma ürünleri ve giyim ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksitte ödeme imkanı sağlanıyor.

Maximum Kart ile yapılacak alışverişlerde geçerli vade farksız 9 taksit kampanyası, 150 TL ve üzeri alışverişlerde taksit kısıtlaması olmayan ürünleri kapsıyor.

Hepsiburada, 9 taksit kampanyasına dahil olmayan ürünleri de cazip fiyatlar ve avantajlarla müşterilerine sunuyor.

Bilgisayar ve oyun konsollarında 6 taksit fırsatı tanınırken, televizyonlarda 569 TL'den başlayan fiyatlar, cep telefonlarında bin liraya varan indirim avantajları, fotoğraf makinesi, kamera ve ses sistemlerinde ise peşin fiyatına 3 taksit imkanı sunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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