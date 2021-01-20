Maxis, 2021'in ilk yatırımını "Workup Girişimcilik Programı" mezunu Mindsite'a yaptı - Son Dakika

Maxis, 2021'in ilk yatırımını "Workup Girişimcilik Programı" mezunu Mindsite'a yaptı

20.01.2021 15:27
Maxis, 2021'in ilk yatırımını

İş Bankası'nın yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Workup Girişimcilik Programı (Workup) 6'ncı dönem mezunu Mindsite'a 1,9 milyon lira yatırım yaptı.

İş Bankası'nın yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Workup Girişimcilik Programı (Workup) 6'ncı dönem mezunu Mindsite'a 1,9 milyon lira yatırım yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu, teknoloji odaklı girişimlere 2017 yılından beri kesintisiz olarak destek sağlayan Workup Girişimcilik Programı'nın (Workup) temmuz ayında tamamlanan 6. döneminde mezun olan Mindsite, Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Maxis) 1,9 milyon TL ile liderlik ettiği yatırım turunda toplam 2,8 milyon TL yatırım aldı.

Yatırım turuna Angel Effect, Utku Öz, Emre Açıkel ve Workup'ın lider mentoru Ömer Erkmen de katıldı.

Mindsite, Maxis'in Kolay İK, Mutlubiev, PCI Checklist ve Denebunu'dan sonra yatırım yaptığı 5. girişim olurken, Workup'tan mezun olduktan sonra Maxis'ten yatırım alan ikinci girişim oldu.

Markaların e-ticaret sitelerindeki ürünlerinin fiyat ve görsellerini sürekli olarak tarayarak bunları tek çatı altında toplayan SaaS platformu olan Mindsite, ürünlerin stok durumu, fiyatı, promosyonları, ürün tanıtımları ve marka görünürlüğü gibi birçok veriyi kullanıcılarına sunarak e-ticaret kanallarından elde edilen gelirlerin artırılmasını sağlıyor.

İsmail Arapzade, Ali Göksu Özkan, Ali Alperen Durak ve Hakan Utku Özdemir ortaklığında 2020 yılında ürününü tamamlayan girişim, ilk satışını Workup'a dahil olduktan sonra gerçekleştirdi. Sonrasında özellikle hızlı tüketim malları dikeyindeki müşteri sayısını hızla artıran girişim, yatırımın ardından diğer dikeylerde de müşteri edinmek ve global pazarlara açılmak için çalışmalarını sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxis Genel Müdürü Selami Düz, Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak 2020 yılını Denebunu yatırımı ile kapattıktan sonra 2021'e Mindsite yatırımı ile başlangıç yaptıklarını belirterek, Mindsite'a Kovid-19 salgını ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı büyüyen e-ticaret sektörüne yönelik sunduğu yenilikçi ürünlerin Mindsite ekibinin uygulama gücü ile birlikte önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğu için yatırım yaptıklarını kaydetti.

Girişimcilik, Türk Lirası, İş Bankası, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Maxis, 2021'in ilk yatırımını 'Workup Girişimcilik Programı' mezunu Mindsite'a yaptı - Son Dakika Ekonomi


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