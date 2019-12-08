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Maxx Royal Cup'ta şampiyon Heike Dittrich

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 20 ülkeden 144 oyuncunun sahaya çıktığı Maxx Royal Cup'ta şampiyon Alman golfçü Heike Dittrich oldu.

Maxx Royal Cup'ta şampiyon Heike Dittrich, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 20 ülkeden 144 oyuncunun sahaya çıktığı Maxx Royal Cup'ta şampiyon Alman golfçü Heike Dittrich oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal'de düzenlenen turnuva sona erdi. Turnuvada hafta boyunca, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Rusya, Estonya, İngiltere, İtalya, Polonya, Hollanda, İskoçya, Romanya, Slovenya, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya, Hırvatistan, Danimarka ve KKTC'den golfçüler sahaya çıktı. Turnuvanın şampiyonu 73 puan alan Falkenstein Golf Kulübü'nden Alman golfçü Heike Dittrich oldu. İkinci eski futbolcu ve Romanya Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Cosmin Contra olurken, üçüncülüğü bir diğer Alman golfçü Marius von Thun elde etti.

Turnuvada tüm kategorilerde dereceye girenler ödül töreniyle kupalarını ve ödüllerini aldı.


Royal Cup, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:33 Kaynak: DHA
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