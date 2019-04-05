May bir kez daha erteleme istedi
1 saat önce
May, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulundu.
May, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulundu. Bu durumda Avrupa
Parlamentosu seçimlerine katılmak için de hazırlık yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:21
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