Son Dakika Haberleri: May bir kez daha erteleme istedi

May bir kez daha erteleme istedi

1 saat önce

May, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulundu.

May bir kez daha erteleme istedi, System.String[]
May, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulundu. Bu durumda Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak için de hazırlık yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:21 

Ekonomi
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