Son Dakika Haberleri: May Brexit Anlaşmasını Cazip Hale Getirebilmek Adına AB Liderleri ile Yakın Temasta

May Brexit Anlaşmasını Cazip Hale Getirebilmek Adına AB Liderleri ile Yakın Temasta

1 saat önce

May Brexit anlaşmasını cazip hale getirebilmek adına AB liderleri ile yakın temasta.

May Brexit anlaşmasını cazip hale getirebilmek adına AB liderleri ile yakın temasta

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:21 Kaynak: Youtube

Avrupa Birliği, Yenikadinda Gösterme, Genel
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