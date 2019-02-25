May Brexit Anlaşmasını Cazip Hale Getirebilmek Adına AB Liderleri ile Yakın Temasta
1 saat önce
May Brexit anlaşmasını cazip hale getirebilmek adına AB liderleri ile yakın temasta.
May Brexit anlaşmasını cazip hale getirebilmek adına AB
liderleri ile yakın temasta
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:21 Kaynak: Youtube
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