Son Dakika Haberleri: May Brexit Anlaşmasını Cazip Hale Getirebilmek Adına AB Liderleri ile Yakın Temasta

May Brexit Anlaşmasını Cazip Hale Getirebilmek Adına AB Liderleri ile Yakın Temasta

50 dakika önce

12 Mart'a kadar Brexit anlaşmasında bazı değişiklikler yaptırtarak İngiltere Parlamentosu'nda onaylatmak isteyen Başbakan Theresa May AB liderlerinin peşinden Mısır'daki zirveye gitti.

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12 Mart'a kadar Brexit anlaşmasında bazı değişiklikler yaptırtarak İngiltere Parlamentosu'nda onaylatmak isteyen Başbakan Theresa May AB liderlerinin peşinden Mısır'daki zirveye gitti. Liderler ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren May, İtalyan Başbakan ile bilardo oynadı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:34 

Yenikadinda Gösterme, Dünya
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