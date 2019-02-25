May Brexit Anlaşmasını Cazip Hale Getirebilmek Adına AB Liderleri ile Yakın Temasta
50 dakika önce
12 Mart'a kadar Brexit anlaşmasında bazı değişiklikler yaptırtarak İngiltere Parlamentosu'nda onaylatmak isteyen Başbakan Theresa May AB liderlerinin peşinden Mısır'daki zirveye gitti.
12 Mart'a kadar Brexit anlaşmasında bazı değişiklikler yaptırtarak İngiltere
Parlamentosu'nda onaylatmak isteyen Başbakan Theresa May AB
liderlerinin peşinden Mısır
'daki zirveye gitti. Liderler ile yakınlaşmak için her fırsatı değerlendiren May, İtalyan Başbakan ile bilardo oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:34
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