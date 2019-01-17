May, Brexit çıkmazına çözüm arıyor
2 saat önce
May güven oylamasını kazandı, şimdi Brexit çıkmazına çözüm arıyor.
May güven oylamasını kazandı, şimdi Brexit çıkmazına çözüm arıyor. Çıkış tarihi olan 29 Mart yaklaşırken İngiltere
'nin AB
'den nasıl çıkacağı, hatta çıkıp çıkmayacağı bile belli değil.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:20
Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı
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