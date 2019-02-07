Son Dakika Haberleri: May: Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim

May: Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim." dedi.

May: Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:45 

Birleşik Krallık, Theresa May, İngiltere, Ekonomi
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