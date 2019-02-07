May: Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim." dedi.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, "Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık
halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:45
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