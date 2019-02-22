May, Brexit'te erteleme istemiyor
1 saat önce
Son iki hafta içinde 26 AB lideriyle konuşan İngiltere Başbakanı May, hafta sonu Mısır'da yapılacak bir zirvede AB liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak.
Son iki hafta içinde 26 AB lideriyle konuşan İngiltere Başbakanı May, hafta sonu Mısır'da yapılacak bir zirvede AB liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:00
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