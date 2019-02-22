Son Dakika Haberleri: May, Brexit'te erteleme istemiyor

May, Brexit'te erteleme istemiyor

1 saat önce

Son iki hafta içinde 26 AB lideriyle konuşan İngiltere Başbakanı May, hafta sonu Mısır'da yapılacak bir zirvede AB liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak.

May, Brexit'te erteleme istemiyor, System.String[]
Son iki hafta içinde 26 AB lideriyle konuşan İngiltere Başbakanı May, hafta sonu Mısır'da yapılacak bir zirvede AB liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:00 

Theresa May, Avrupa Birliği, Mısır, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı

Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:42:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: May, Brexit'te erteleme istemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]