May Brüksel'de Müzakere Arayışında
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'de temaslarda bulunacak.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel
'de temaslarda bulunacak.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'e gidiyor. May, Brüksel'de Avrupa Birliği
(AB
) Konseyi Başkanı Donald Tusk
ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
ile görüşecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani
ve Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt de görüşecek olan May, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: İHA
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