Son Dakika Haberleri: May Brüksel'de Müzakere Arayışında

May Brüksel'de Müzakere Arayışında

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'de temaslarda bulunacak.

May Brüksel'de Müzakere Arayışında, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'de temaslarda bulunacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakerelerini yeniden başlatmak için Brüksel'e gidiyor. May, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile görüşecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt de görüşecek olan May, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Avrupa, Theresa May, İngiltere, Brüksel, Güncel
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