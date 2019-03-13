May'dan 'anlaşmasız ayrılığa' hayır oyu
1 saat önce
İngiltere Başbakanı May, bugün görüşülecek AB'den anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı May, bugün görüşülecek AB'den anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30
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