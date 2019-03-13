Son Dakika Haberleri: May'dan 'anlaşmasız ayrılığa' hayır oyu

May'dan 'anlaşmasız ayrılığa' hayır oyu

1 saat önce

İngiltere Başbakanı May, bugün görüşülecek AB'den anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini söyledi.

May'dan 'anlaşmasız ayrılığa' hayır oyu, System.String[]
İngiltere Başbakanı May, bugün görüşülecek AB'den anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 

Avrupa Birliği, Theresa May, Ekonomi
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