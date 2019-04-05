Son Dakika Haberleri: May'den AB'ye İkinci Mektup: Brexit 30 Haziran'a Ertelensin

May'den AB'ye İkinci Mektup: Brexit 30 Haziran'a Ertelensin

1 saat önce

– İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne Brexit tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesini talep eden bir mektup yazdı.

May'den AB'ye İkinci Mektup: Brexit 30 Haziran'a Ertelensin, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'ne Brexit tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesini talep eden bir mektup yazdı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını ana muhalefet partisi ile uzlaşarak geçirmek ümidiyle Avrupa Birliği'nden (AB)Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini talep etti. 

Konuyla ilgili olarak başvurusunu yapan May, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a gönderdiği mektupta İngiltere'nin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalabileceğini; hükümetin bu yönde hazırlıklarını yaptığını  belirterek, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini talep ettiğini ifade etti. 

Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce süreci bitirmeyi istediklerini belirten Başbakan May, İngiltere'nin bu süreci tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "İngiltere bu sürecin 30 Haziran 2019'da sona ermesini teklif ediyor. Taraflar onay süreçlerini daha önce tamamlarsa, hükümet bu süreci daha erken bitirmeyi öneriyor" dedi.

BREXİT SÜRECİ     

İngiltere, normal takvime göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i 12 Nisan'a erteleme konusunda AB ile uzlaşmıştı.  

12 Nisan tarihi İngiltere'nin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılıp katılmayacağını bildirmek için son tarih olması açısından önem taşıyor.

İngiltere'nin erteleme talebi, 10 Nisan'da yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. Başbakan May, Brexit anlaşmasına destek alabilmek için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile müzakereye devam ediyor. - Tattersall

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:39 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Dünya
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