May'den Brexit çağrısı: Bir kez daha düşünün
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, "Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, "Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:14
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