Son Dakika Haberleri: May'den Brexit çağrısı: Bir kez daha düşünün

May'den Brexit çağrısı: Bir kez daha düşünün

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, "Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum.

May'den Brexit çağrısı: Bir kez daha düşünün, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, "Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:14 

Theresa May, İngiltere, Ekonomi
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