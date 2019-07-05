Son Dakika Haberleri: May'den Johnson'a 'hassas istihbarat' engeli
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May'den Johnson'a 'hassas istihbarat' engeli

21 dakika önce

HABERDE, İngiliz dış istihbarat servisi MI6 ile dijital istihbarat servisi GCHQ'nun ülkenin yönetim yapısında Dışişleri Bakanlığına bağlı olmasına rağmen Johnson'a bu engelin konulmasının ardında, May'in, Johnson'ın 'sır saklama yeteneğine güvenmemesi' iddiası yer aldı.

May'den Johnson'a 'hassas istihbarat' engeli, System.String[]
HABERDE, İngiliz dış istihbarat servisi MI6 ile dijital istihbarat servisi GCHQ'nun ülkenin yönetim yapısında Dışişleri Bakanlığına bağlı olmasına rağmen Johnson'a bu engelin konulmasının ardında, May'in, Johnson'ın 'sır saklama yeteneğine güvenmemesi' iddiası yer aldı. İngiltere tarihinde Dışişleri Bakanının belli istihbarat bilgilerine ulaşmasına engel konulmasının bir 'ilk' olduğu belirtiliyor.

BAŞBAKANLIĞA ADAY OLDU

Katı 'Brexit'çi Johnson 13 Temmuz 2016 - 8 Temmuz 2018 döneminde Dışişleri Bakanlığı görevi yapmış, hükümetin AB ile belirsiz bir süre için bazı bağları korumayı öngören Brexit politikasına itiraz ederek istifa etmişti. İngiltere'nin AB'den ayrılması için yürütülen kampanyanın lider isimleri arasında yer alan Johnson, May'in geçen ay Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesinin ardından liderlik için adaylığını koydu.

Johnson, partinin parlamento grubunda yapılan bir dizi oylamanın ardından mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile son tura kaldı. İki aday arasındaki seçim partinin üyelerinin posta yoluyla vereceği oylarla yapılacak. Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin ve ülkenin yeni başbakanının 23 Temmuz'da ilan edilmesi öngörülüyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:42 
Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel
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