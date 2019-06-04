Son Dakika Haberleri: May'den Ramazan Bayramı mesajı
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May'den Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

MAY, bayram dolaysıyla yayımladığı mesajda, ramazan ayında başka zamanlarda olduğu gibi ülkeyi birleştiren hoşgörü, saygı ve bencil olmama gibi değerlerin en iyilerini gördüğünü ifade etti.

May'den Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
MAY, bayram dolaysıyla yayımladığı mesajda, ramazan ayında başka zamanlarda olduğu gibi ülkeyi birleştiren hoşgörü, saygı ve bencil olmama gibi değerlerin en iyilerini gördüğünü ifade etti. Ancak toplumu bölmeye, korku ve nefret yaymaya çalışanların da bulunduğunu belirten May, hem yurt dışında hem de Birleşik Krallık topraklarında Müslümanları hedef alan 'aşağılık terör eylemlerinin görüldüğünü' vurguladı.

"Toplumlarımızda nefret ve korku kışkırtıcılığı yapan aşağılık ideolojilere yer yoktur ve değerlerimizi yok etmek isteyenlere karşı Birleşik Krallık ve dünyadaki Müslümanların yanındayım" ifadesini kullanan May, ortak değerlerin korunmasının önemine dikkati çekti. Mutlu ve huzurlu bir bayram dileyen May, mesajını "Hayırlı bayramlar" diye bitirdi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:58 
Birleşik Krallık, Güncel
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