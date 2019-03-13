Son Dakika Haberleri: May "Hayır" Oyu Verecek

May "Hayır" Oyu Verecek

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığın (Brexit) anlaşmalı olmasını istediğini belirterek, anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini söyledi.

May
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılığın (Brexit) anlaşmalı olmasını istediğini belirterek, anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini söyledi.

May, Avam Kamarasındaki "Başbakan'a Sorular" oturumunda, Brexit'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'den bir anlaşma ile ayrılmak istediğini belirten May, ellerinde iyi bir anlaşma bulunduğunu savundu.

Bugün görüşülecek AB'den anlaşmasız ayrılık taslağına "hayır" oyu vereceğini kaydeden May, hükümetin düzenli bir ayrılık için çalıştığını ancak anlaşmasız ayrılığa da fon ayırdığını vurguladı.

May, AB'nin anlaşmasız ayrılık durumunda bir geçiş dönemi olmayacağını net şekilde ifade ettiğine de dikkati çekti.

Parlamentoda bugün, anlaşmasız ayrılık taslağının da reddedilmesi durumunda yarın Brexit'in ertelenmesi oylanacak.

Brexit Anlaşması ikinci kez reddedildi

Başbakan May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi"nin kullanım koşullarına "açıklık getiren" bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşsa da parlamenterleri ikna edememiş ve Brexit Anlaşması, dün ikinci kez reddedilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıllık süreci 29 Mart 2017'de başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:51 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması Yine Reddetti UEFA Avrupa Liginde Çeyrek Finalistler Belli Oluyor

Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor! İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 19:14:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: May "Hayır" Oyu Verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]