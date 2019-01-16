Son Dakika Haberleri: May Hükümeti Güvenoyu Aldı

May Hükümeti Güvenoyu Aldı

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında yapılan oturumda 306 oya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.

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İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında yapılan oturumda 306 oya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:26 Kaynak: İHA

Theresa May, İngiltere, Güncel
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