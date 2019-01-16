May Hükümeti Güvenoyu Aldı
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Theresa May, Avam Kamarasında yapılan oturumda 306 oya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.
İngiltere
Başbakanı Theresa May
, Avam Kamarasında yapılan oturumda 306 oya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:26 Kaynak: İHA
Theresa May Parlamentodan Güvenoyu Aldı
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