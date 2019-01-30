May'in anlaşması ölümden döndü
2 saat önce
İngiliz parlamentosu Başbakan May'in Brexit planına koşullu destek verirken, anlaşmasız çıkışa karşı çıkacağının sinyalini verdi.
İngiliz parlamentosu Başbakan May
'in Brexit planına koşullu destek verirken, anlaşmasız çıkışa karşı çıkacağının sinyalini verdi. Parlamento
, İşçi
Partisinin yeni bir referanduma kapı aralayan teklifini ise reddetti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:51
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