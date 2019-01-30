Son Dakika Haberleri: May'in anlaşması ölümden döndü

May'in anlaşması ölümden döndü

2 saat önce

İngiliz parlamentosu Başbakan May'in Brexit planına koşullu destek verirken, anlaşmasız çıkışa karşı çıkacağının sinyalini verdi.

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İngiliz parlamentosu Başbakan May'in Brexit planına koşullu destek verirken, anlaşmasız çıkışa karşı çıkacağının sinyalini verdi. Parlamento, İşçi Partisinin yeni bir referanduma kapı aralayan teklifini ise reddetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:51 

İşçi, Parlamento, Theresa May, Ekonomi
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