Son Dakika Haberleri: May'in 'B Planı' İngiliz Parlamentosu'nda Bugün Oylanacak

May'in 'B Planı' İngiliz Parlamentosu'nda Bugün Oylanacak

1 saat önce

İngiliz parlamentosu bugün Başbakan Theresa May'in hükümetinin sunduğu 'B planı'nı oylayacak.

May'in 'B Planı' İngiliz Parlamentosu'nda Bugün Oylanacak, System.String[]
İngiliz parlamentosu bugün Başbakan Theresa May'in hükümetinin sunduğu 'B planı'nı oylayacak.

İngiliz Parlamentosu'nda bugün Başbakan Theresa May'in hükümetinin sunduğu B planı oylanacak. İngiltere Başbakanı May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması, geçtiğimiz hafta parlamentoda yapılan oylamada 202'ye karşı 432 oyla reddedilmiş, ardından May, geçtiğimiz günlerde 'B planı'yla ilgili açıklamalarda bulunarak anlaşmasız Brexit olmaması için parlamentonun, hükümetin yaptığı Brexit anlaşmasını onaylamasını istemişti.

May, anlaşmanın tepki çeken tedbir maddesini kaldırarak anlaşmaya destek sağlamaya çalışırken muhaliflerin öncelikli amacı anlaşmasız Brexit seçeneğini masadan kaldırmak.

Avrupa Birliği'nden (AB) dün yapılan açıklamada, Çarşamba günü düzenlenecek toplantıda Brexit'e ilişkin bir acil durum planının ele alınacağı bildirilmiş, AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, gerçekleştirdiği basın toplantısında, 27 üye ülkenin Brexit anlaşmasında mutabık kaldığını ve anlaşmanın müzakereye açık olmadığını yinelemişti. Schinas ayrıca, AB'nin, İngiliz parlamentosunda oylanacak 'B planı'ndan sonra, İngiliz hükümetinin sonraki adımlar hakkında vereceği bilgiyi beklediğini ifade etmişti.

Brexit için normal sürecin işlemesi halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alınmıştı. - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Theresa May, Politika
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