Son Dakika Haberleri: May'in Halefi Verdiği Sözlerden Sorumlu Olmayacak

May'in Halefi Verdiği Sözlerden Sorumlu Olmayacak

1 saat önce

– Birleşik Krallık muhafazakar parti lideri Jakob Rees-Mogg, Birleşik Krallık Basşbakanı Theresa May'in Çarşamba günü Avrupa Birliği'ne vereceği sözlerden halefinin sorumlu olmayacağını söyledi.

May'in Halefi Verdiği Sözlerden Sorumlu Olmayacak, System.String[]
Birleşik Krallık muhafazakar parti lideri Jakob Rees-Mogg, Birleşik Krallık Basşbakanı Theresa May'in Çarşamba günü Avrupa Birliği'ne vereceği sözlerden halefinin sorumlu olmayacağını söyledi.

Rees-Mogg May'in sözlerinin "güvenilir olduğunu kanıtlanmadığını" söyledi ve Avrupğa Birliği tarafında bir samimiyet görmediğini ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: DHA

Theresa May, Birleşik Krallık, Ekonomi
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