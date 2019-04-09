May'in Halefi Verdiği Sözlerden Sorumlu Olmayacak
1 saat önce
– Birleşik Krallık muhafazakar parti lideri Jakob Rees-Mogg, Birleşik Krallık Basşbakanı Theresa May'in Çarşamba günü Avrupa Birliği'ne vereceği sözlerden halefinin sorumlu olmayacağını söyledi.
– Birleşik Krallık
muhafazakar parti lideri Jakob Rees-Mogg, Birleşik Krallık Basşbakanı Theresa May
'in Çarşamba
günü Avrupa Birliği
'ne vereceği sözlerden halefinin sorumlu olmayacağını söyledi.
Rees-Mogg May'in sözlerinin "güvenilir olduğunu kanıtlanmadığını" söyledi ve Avrupğa Birliği tarafında bir samimiyet görmediğini ekledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: DHA
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