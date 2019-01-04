May'in partisi anlaşmasız çıkışın olumsuzluklarına inanmıyor

İngiltere'de ekonomi yavaşlarken May'in parti üyeleri Brexit anlaşmasına karşı çıkıyor.

İngiltere'de ekonomi yavaşlarken May'in parti üyeleri Brexit anlaşmasına karşı çıkıyor. Muhafazakar Partililerin yüzde 76'sı anlaşmasız çıkış senaryolarının "abartılı ya da uydurma" olduğu görüşünde.

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