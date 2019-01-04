Son Dakika Haberleri: May'in partisi anlaşmasız çıkışın olumsuzluklarına inanmıyor

May'in partisi anlaşmasız çıkışın olumsuzluklarına inanmıyor

52 dakika önce

İngiltere'de ekonomi yavaşlarken May'in parti üyeleri Brexit anlaşmasına karşı çıkıyor.

May'in partisi anlaşmasız çıkışın olumsuzluklarına inanmıyor, System.String[]
İngiltere'de ekonomi yavaşlarken May'in parti üyeleri Brexit anlaşmasına karşı çıkıyor. Muhafazakar Partililerin yüzde 76'sı anlaşmasız çıkış senaryolarının "abartılı ya da uydurma" olduğu görüşünde.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:05 

Ekonomi, İngiltere, Ekonomi
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