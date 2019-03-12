May, partisinden destek alamadı
52 dakika önce
Muhafazakar partinin önde gelen isimleri bugün yapılacak oylamada Başbakan May'in Brexit anlaşmasını onaylamayacaklarını bildirdiler.
Muhafazakar partinin önde gelen isimleri bugün yapılacak oylamada Başbakan May'in Brexit anlaşmasını onaylamayacaklarını bildirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:40
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