Son Dakika Haberleri: May, partisinden destek alamadı

May, partisinden destek alamadı

52 dakika önce

Muhafazakar partinin önde gelen isimleri bugün yapılacak oylamada Başbakan May'in Brexit anlaşmasını onaylamayacaklarını bildirdiler.

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Muhafazakar partinin önde gelen isimleri bugün yapılacak oylamada Başbakan May'in Brexit anlaşmasını onaylamayacaklarını bildirdiler.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:40 

Theresa May, Ekonomi
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