May Tohum'dan Yem Bitkileri ve Hayvan Besleme Eğitimleri

1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının Ar-Ge'si, üretimi, yurtiçi ve yurtdışı satışı konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, ıslah ettiği silajlık mısır çeşitleri ve portföyünde bulunan yonca çeşitlerinin yanı sıra, çiftçilere ve hayvancılık sektörüne...

1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının Ar-Ge'si, üretimi, yurtiçi ve yurtdışı satışı konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, ıslah ettiği silajlık mısır çeşitleri ve portföyünde bulunan yonca çeşitlerinin yanı sıra, çiftçilere ve hayvancılık sektörüne sunduğu eğitim hizmetleriyle de üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.



MAY Tohum, Uludağ Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen ile yem bitkisi üreticilerine ve hayvan yetiştiricilerine "Hayvan Beslenmesinde Mısır ve Yonca'nın Önemi", "Kaliteli Mısır ve Yonca Silajlarının Sahip Olması Gereken Özellikler" ve "Beslenme Hastalıkları" konularında eğitimler veriyor. 2018 yılında 5 şehirde gerçekleştirdiği eğitimler, 2019 yılında artarak devam edecek. MAY Tohum, bu yıl, Türkiye geneli 5 bölgede toplam yem bitkileri ve hayvan besleme konusunda 12 eğitim vermeyi planlıyor.



MAY Tohum'un silajlık mısır çeşitleri verim potansiyellerinin yanı sıra içerdikleri nişasta ve kuru madde oranları ile beğeni kazanıyor. 1999 yılından beri mısır türünde Ar& Ge faaliyetleri yürüttüklerinin altını çizen MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler "MAY Tohum olarak, Türkiye tarım sektörüne değer katmak amacıyla Ar&Ge çalışmalarımızı sürdürüyor, dünyadaki tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, üreticilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun çeşitleri ıslah ediyoruz. Dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz Mısır Ar-Ge çalışmalarımız sonucu, silajlık mısır çeşitlerimizi konumlandırdığımız MAY Silaj platform markamızı oluşturduk. MAY Silaj platformumuzda yer alan mısır çeşitlerimiz, verim potansiyellerinin yanı sıra içeriklerindeki nişasta ve kuru madde oranları ile de üreticilerimizin ve hayvancılık işletmelerinin beğenisini kazanıyor." dedi.



Hayvan beslenmesi, beslenme hastalıkları ve kaliteli kaba yemler hakkında değerli bilgilerin verildiği eğitimlerin 2019 yılında da artarak devam edeceğini söyleyen Çiftçiler, 2019 yılında yapılacak eğitimlerle ilgili şöyle konuştu; "Sürdürülebilir tarım için yaptığımız araştırmalarda fark ettik ki Türkiye'de kaba yem konusunda, üreticiler ve yetiştiriciler nezdinde, yanlış ya da eksik bilinen detaylar var. Tarım sektörüne değer katmaya yönelik vizyon ve sorumluluklarımız doğrultusunda, bu konularda üreticilerimizi ve hayvan yetiştiricilerini bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik eğitimlerimizi planladık. Geçtiğimiz yıl, Türkiye çapında 5 eğitim düzenledik. Oldukça yoğun katılım olan eğitimlerimize, bu sezon, arttırarak devam edeceğiz. 2019 yılında, Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz olmak üzere, 5 bölgede toplamda 12 adet eğitim planlıyoruz. Bu eğitimlerimizin 3 tanesini Ocak ayı içerisinde gerçekleştirdik. Şubat ve Mart aylarında da diğer eğitimleri gerçekleştireceğiz."



Daha fazla süt ve et verimi için çeşit seçimine dikkat



Eğitimlerin içeriği hakkında detaylı bilgi veren Prof. Dr. İ. İsmet Türkmen, "Mesleğim gereği, dünyadaki ve Türkiye'deki birçok hayvancılık işletmesini sürekli ziyaret ediyorum. Bu gezilerim esnasında, en çok karşılaştığım sorunlar genellikle yanlış yapılan silajlar ve bunların sebep olduğu et ve süt verim kayıpları ile beslenme hastalıkları oluyor. Birçok işletmede, analizini yaptığımız mısır ve yonca silajlarında olması gereken besin değerleri maalesef mevcut değil. Bunun yanı sıra, silaj yapım ve saklama koşulları konularında yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle yaşanan ve hayvan ölümlerine neden olan bakteriyel hastalıklar ile de karşılaşıyorum. MAY Tohum ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler, çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimiz için son derece faydalı eğitimler oluyor." diye konuştu.



Eğitimlerde, Türkiye'de en kolay üretilen ve en kaliteli silajının mısırdan yapıldığını ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu altını çizen Türkmen, "Hayvanlardaki et ve süt verimini arttıran madde silajın içindeki nişastadır. Nişasta da silajın içinde bulunan taneden gelir. Kaliteli bir mısır silajında nişasta oranı yüzde 28-35 aralığında olması gerekmektedir. Eğer silajınızdaki oranlar bunun altındaysa rasyona ilave mısır ya da fabrika yemi eklemek gerekir ki bu da rasyon maliyetlerini yukarı çıkartır. Yonca silajının içeriğinde olması gereken protein oranı ise, yüzde 20 - 25 aralığında olmalıdır. Çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri, silaj yapımında kullanacakları mısır ve yonca çeşitlerini buna göre seçmeliler." dedi.l - BURSA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu

Adı İtalyan Kulüpleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Mutlu Olduğunu Açıkladı

ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı

Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor