MAY Tohum mısır üreticilerini Ar-Ge istasyonunda ağırladı
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MAY Tohum, Güney Marmara bölge çiftçilerini Mustafakemalpaşa Ar-Ge İstasyonunda ağırladı.
MAY Tohum, Güney Marmara bölge çiftçilerini Mustafakemalpaşa Ar-Ge İstasyonunda ağırladı. Etkinliğe katılan üreticiler, MAY Tohum'un portföyünde bulunan yüksek verimli danelik ve silajlık mısır çeşitlerini yerinde inceleme fırsatı buldular.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:10
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