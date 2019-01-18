May ve Juncker Brexit Anlaşmasının Reddi Sonrası Görüşecek

– Avrupa Birliği Komisyonu Sözcisi Margaritis Schinas, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, günün ilerleyen saatlerinde bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

– Avrupa Birliği Komisyonu Sözcisi Margaritis Schinas, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, günün ilerleyen saatlerinde bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.



Schinas, görüşmeyi May'in talep ettiğini söyledi ve görüşmenin ne kadar belirleyici olacağını bilmediğini ekledi. Bu görüşme, basına yansıyan mesajlaşmalar dışında, Brexit anlaşması oylaması sonrasında ikili arasındaki ilk görüşme olacak.



May, 29 Mart'taki termin süresi öncesinde, anlaşmasız bir Brexit'i engellemek içiçn iki tarafın da kabul edeceği bir anlaşma yapmak istiyor. Bununla birlikte, çoğu muhalefet partisinin herhangi bir görüşme gerçekleşmeden önce bu seçeneği masadan kaldırmasını şart koşmasına rağmen, May, bloğu bir anlaşma olmaksızın bırakma olasılığını reddetti. Basında çıkan haberlerde, AB'nin Brexit için son süreyi uzatmaya hazır olabileceğini iddia etmesine karşın, hem Brüksel hem de Londra böyle bir eylemin gerekli olmayacağını duyurdu. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı

İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı

Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi

Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu