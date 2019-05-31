Son Dakika Haberleri: May, yurtdışında pilot noktalar oluşturacak
Son Dakika Ekonomi Haber

May, yurtdışında pilot noktalar oluşturacak

1 saat önce

Bu yılın ilk dört ayında ciroda yüzde 22'lik artış yakalayan May Fren Sistemleri, yıl sonunda yüzde 25 büyüme hedefliyor.

May, yurtdışında pilot noktalar oluşturacak, System.String[]
Bu yılın ilk dört ayında ciroda yüzde 22'lik artış yakalayan May Fren Sistemleri, yıl sonunda yüzde 25 büyüme hedefliyor. Servis noktalarını sekize çıkaran firma Şili, Güney Afrika, Malezya ve Azerbaycan'a pilot bölgeler oluşturmak için çalışıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:18 
Malezya, Güney Afrika, Şili, Pilot, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: May, yurtdışında pilot noktalar oluşturacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]