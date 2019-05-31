May, yurtdışında pilot noktalar oluşturacak
1 saat önce
Bu yılın ilk dört ayında ciroda yüzde 22'lik artış yakalayan May Fren Sistemleri, yıl sonunda yüzde 25 büyüme hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:18
Bu yılın ilk dört ayında ciroda yüzde 22'lik artış yakalayan May Fren Sistemleri, yıl sonunda yüzde 25 büyüme hedefliyor. Servis noktalarını sekize çıkaran firma Şili
, Güney Afrika
, Malezya
ve Azerbaycan
'a pilot bölgeler oluşturmak için çalışıyor.
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek
Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor
Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı
Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek