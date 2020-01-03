'Maya' ve 'Sarıkız' minibüste 250 kilo esrar buldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Maya' ve 'Sarıkız' minibüste 250 kilo esrar buldu - Son Dakika

'Maya' ve 'Sarıkız' minibüste 250 kilo esrar buldu

7 saat önce

Batman'da bir minibüste dedektör köpekler Maya ve Sarıkız yardımı ile yapılan aramada, 250 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

'Maya' ve 'Sarıkız' minibüste 250 kilo esrar buldu, System.String[]

Batman'da bir minibüste dedektör köpekler Maya ve Sarıkız yardımı ile yapılan aramada, 250 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte Batman- Diyarbakır karayolunda uygulama gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarını çökertmeye yönelik gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan minibüste dedektör köpekler Maya ve Sarıkız ile arama yapıldı. Yapılan aramada çuvallar içerisinde 250 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, Ö.T. isimli şahıs gözaltına alındı. - BATMAN

Diyarbakır, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:53 Kaynak: İHA
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