Mayasız Balon Pişi | 10 Dakikada Hazır | Acayip Tarifler
1 saat önce
SelamlarBugün sizlere #pişi yaptım. Hem de mayasız balon gibi kabaran bir pişi. Üstelik az malzemeyle bereketli bir tarif. Hemen geçiyorum tarifime : )
Selamlar
Bugün sizlere #pişi
yaptım. Hem de mayasız balon gibi kabaran bir pişi. Üstelik az malzemeyle bereketli bir tarif. Hemen geçiyorum tarifime : )
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:45 Kaynak: Youtube
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